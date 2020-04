Wiesbaden – Umwelt-Fotowettbewerb „ZOOM!“

Wiesbaden – „ZOOM!“ – der Umwelt-Fotowettbewerb der Wiesbaden Stiftung ist mit dem Thema „ZOOM! uns Deinen Lieblingsplatz“ in die vierte Runde gestartet. Der Wettbewerb läuft bis Montag, 15. Juni, und fordert junge Menschen dazu auf, Bilder von ihren aktuellen Lieblingsplätzen zu machen.

„ZOOM!“ will von den Jugendlichen wissen: „Wie geht es Euch zurzeit? Wo haltet Ihr Euch auf – was sind Eure derzeitigen Lieblingsplätze, da Eure Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist? Sitzt Ihr auf dem Balkon, habt Ihr einen Blick ins Grüne? Wie macht Ihr es Euch zu Hause gemütlich? Seid Ihr mal im Wald unterwegs (natürlich nur zu zweit!)?“ Die Jugendlichen werden aufgefordert, Fotos von aktuellen Lieblingsplätzen einzureichen. Die Teilnahme ist ganz einfach: Foto schießen, auf Instagram posten und @zoomwiesbaden verlinken. Auch über die Webseite kann man teilnehmen – und bis zu fünf Bilder hochladen.

Der Clou an dem Projekt: Die Zielgruppe ist in die Gestaltung und alle Abläufe einbezogen. Karim Jawad, 20 Jahre alt, ehemaliger „ZOOM!“- Teilnehmer und Stadt-Schulsprecher und mittlerweile erfolgreicher Startup-Gründer ergänzt ehrenamtlich das „ZOOM!“-Team. Er freut sich, „dass das Projekt ein echtes Interesse am Blickwinkel der jungen Wiesbadener hat. Gerade jetzt sind alle noch mehr als sonst in den Sozialen Medien unterwegs, das merken wir auch an dem Traffic auf unseren Kanälen.“

Erstmals als Schirmherr in diesem Jahr ist auch Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende dabei, der in dem Film-Clip, der auf den Wettbewerb aufmerksam macht, buchstäblich die entscheidende Rolle spielt. „Die Filmidee war schon ziemlich frech, als Filmkulisse die Rathaustreppe, die -flure und mein Büro mit Müll zu füllen. Aber hinter der Botschaft stehe ich voll und ganz: Jeder ist für seinen Abfall selbst verantwortlich und damit es in Wiesbaden schön bleibt, ist jeder gefragt, sich vernünftig zu verhalten. Außerdem hat der Dreh großen Spaß gemacht.“

Getragen wird der Wettbewerb von der Wiesbaden Stiftung, gemeinsam mit vielen Unterstützern. Gerade auch die städtischen Gesellschaften ELW, ESWE Versorgung und ESWE Verkehr sowie das Umweltamt sind seit Jahren verlässliche Partner. Die Entsorgungsbetriebe und der für sie zuständige Dezernent Hans-Martin Kessler unterstützen „ZOOM!“, „weil positive Auswirkungen auf das Stadtbild zu erwarten sind und es immer gut ist, wenn die Sensibilität für ein sauberes Umfeld gefördert wird.“

Bilder können noch bis zum 15. Juni eingereicht werden. Anschließend nominiert eine fachkompetente Jury die 120 nominierten Bilder sowie die zwölf Siegerbilder. Alle Gewinner und Nominierten werden am letzten Schultag, den 3. Juli ausgezeichnet.

Der Filmclip mit Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende und den ZOOMern steht auf https://www.wiesbadenstiftung.de/presse/ zum Teilen zur Verfügung.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden