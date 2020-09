Wiesbaden – Umwelt-Termin: Grünschnitt-Container in Breckenheim

Erstellt in

Wiesbaden – Umwelt-Termin: Von Freitag, 25., bis Montag, 28. September, sowie von Freitag, 2., bis Mittwoch, 7. Oktober, wird in Breckenheim an der Rieslingstraße/Ecke an den Maulbeeren ein Container zur Aufnahme von Grün- und Heckenschnitt aufgestellt.

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Gehwege, Schilder und Laternen freizuschneiden. Der Durchmesser der zu entsorgenden Hecken- beziehungsweise Baumschnitte darf zwölf Zentimeter nicht übersteigen. Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass kein Plastik, Holz, Metall sowie Hausmüll in den Container gegeben werden darf.

