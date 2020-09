Wiesbaden – Umweltspur soll mittelfristig für Taxen freigegeben werden

Wiesbaden – „Die Umweltspuren auf dem ersten Ring nehmen weiter Form an. Nach der Freigabe dieses Radfahrstreifens für den Buslinienverkehr soll in einem nächsten Schritt auch eine Freigabe für Taxen erfolgen“, sagt Umwelt- und Verkehrsdezernent Andreas Kowol.

Mit großem Interesse und auch intensiven Debatten wird derzeit in Wiesbaden die Einrichtung der Umweltspuren auf dem ersten Ring verfolgt. Der nur auf den ersten Blick als Nachteil für den Autoverkehr erscheinende Fahrstreifen entfaltet nach und nach seine Wirkung: Verkehre werden entflechtet, der Radverkehr bekommt eine sichere Fahrspur und sowohl Stadt- als auch Regionalbusse können mit deutlich erhöhter Pünktlichkeit im Verkehr fließen.

Diese Maßnahme ist Bestandteil des Maßnahmenpaketes der Stadt zur Verbesserung der Luftqualität – und damit zur Vermeidung eines Dieselfahrverbotes. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen neben dem Bus- und dem Radverkehr auch andere Alternativen zum eigenen Auto gefördert werden. „Wiesbadenerinnen und Wiesbadener, die auf das eigene Auto verzichten und darauf angewiesen sind, mit dem Taxi pünktlich und sicher an ihrem Ziel, zum Beispiel am Hauptbahnhof, anzukommen, sollen selbstverständlich auch von den Umweltspuren auf dem ersten Ring profitieren“, so Kowol. „Für die Taxibranche, die es schon lange gewohnt ist, freigegebene Busspuren in unserer Stadt mitzubenutzen, ist dies insbesondere im Hinblick auf die verkehrliche Bedeutung des ersten Rings eine wichtige Maßnahme.“

Die Umweltspuren zwischen Sedanplatz und Hauptbahnhof sind größtenteils eingerichtet; nach Fertigstellung der geplanten Busschleuse an der Berliner Straße wird der Abschnitt von der Berliner Straße bis zum Hauptbahnhof umgestaltet. Die Freigabe für den Taxiverkehr erfolgt allerdings erst nach Fertigstellung, damit die restlichen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer ausreichend Zeit haben, sich an die neue Verkehrsführung zu gewöhnen. Das Verkehrsdezernat plant darüber hinaus, im Vorfeld der Freigabe auch noch einmal direkt auf den Wiesbadener Taxiverband zuzugehen, um den Fahrerinnen und Fahrern ein Informationsangebot über die Umweltspuren zu machen.

Ein konkretes Datum für die Freigabe kann der Verkehrsdezernent derzeit noch nicht benennen: „Ich kann den dringenden Wunsch seitens der Taxifahrer gut nachvollziehen, diese Spur schnell nutzen zu können. Allerdings müssen wir dies in einem geordneten und schrittweisen Verfahren machen, so dass die Sicherheit insbesondere der Radfahrer auf ihrem Radstreifen gewahrt bleibt.“

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden