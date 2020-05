Wiesbaden – Vandalismus im Bereich der Daimlerstraße / Anne-Frank-Straße an mindestens 15 PKWs – Täter sollen Südländer sein

Erstellt in

Wiesbaden – Im Bereich der Daimlerstraße / Anne-Frank-Straße kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw.

Im o. g. Bereich wurden, durch vermutlich 2 männl. Personen, mindestens 15 Pkw angegangen und diese an den Außenspiegeln oder an der Frontscheiben/Motorhaube beschädigt.

Ein Zeuge konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben: beide ca. 22 23 Jahre alt, 175-180 cm, normale Statur, südländisches Erscheinungsbild, dunkle/schwarze Kleidung, eine Person trug eine dunkle Basecap.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Tel.-Nr. 0611-3452350 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Wiesbaden (KvD) – Polizeipräsidium Westhessen