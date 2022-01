Wiesbaden – Verkehr-Aktuell 14.01.2022: Vollsperrung der Vogelsangstraße ab Montag

Wiesbaden – Verkehr-Aktuell 14.01.2022: Aufgrund einer Vollsperrung der K658 (Vogelsangstraße) zwischen Bundesstraße 455 und Heßloch, können ab Montag, 17. Januar, bis voraussichtlich 30. April einzelne Haltestellen durch die Nightliner-Linie N11 sowie von Schulbussen von ESWE Verkehr nicht angefahren werden.

• Nightliner N11:

Für den Nightliner N11 entfallen die Haltestellen „Aukamm”, „Kappenbergweg” und „Am Burgacker”. Nächste Zusteigemöglichkeiten sind an der Haltestelle „Wolfsfeld” im Dresdener Ring oder an der Haltestelle „Plutoweg” in der Bierstadter Höhe.

• Schulbusse morgens:

Für den Schulbus, Abfahrt um 6.46 Uhr, ab Sonnenberg/Hofgartenplatz über Rambach, Naurod und Kloppenheim zum Wolfsfeld, entfallen die Haltestellen „Kappenbergweg” und „Aukamm”.

Für den Schulbus, Abfahrt um 6.46 Uhr, ab Erbenheim/Egerstraße über Nordenstadt, Igstadt, Kloppenheim und Heßloch zur Schule Naurod, entfallen die Haltestellen „Am Burgacker”, „Erbsenacker” und „Bernsteinstraße”.

• Schulbusse mittags:

Für die Schulbusse von der Fliednerschule über Heßloch, Auringen und Naurod zum Feldbergblick, entfallen die Haltestellen „Venatorstraße”, „Poststraße”, „Zieglerstraße”, „Aukamm” und „Kappenbergweg”. Dies betrifft die Fahrten, Montag bis Donnerstag, Abfahrt um 14.10 und 15.01 Uhr, sowie Freitag, Abfahrt um 13.20 Uhr.

• Für die Schulbusse von der Naurod Schule über Heßloch, Kloppenheim, Igstadt, Nordenstadt nach Erbenheim, entfallen die Haltestellen „Bernsteinstraße” und „Erbsenacker”. Die Haltestelle „Fondetter Straße B” in der Auringer Straße wird ersatzweise für die Haltestelle „Fondetter Straße A” in der Kirchhohl angefahren. Dies betrifft die Fahrten, Montag bis Donnerstag, Abfahrt um 13.15 und 15.15 Uhr, sowie Freitag, Abfahrt um 13.15 Uhr.

Weitere Informationen gibt es an Fahrplankästen an den Haltestellen sowie unter der Rufnummer (0611) 45022450.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden