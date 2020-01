Wiesbaden – VERKEHR AKTUELL: Fahrbahnsanierung Armenruhstraße

Erstellt in

Wiesbaden – VERKEHR AKTUELL: Aufgrund einer Fahrbahnsanierung in der Armenruhstraße in Biebrich wird die Linie 3 ab Montag, 20. Januar, gegen 7 Uhr umgeleitet.

In Richtung Biebrich Rheinufer verkehren die Busse der Linie 3 auf dem regulären Weg bis zur Haltestelle „Heppenheimer Straße“. Danach geht es rechts in Richtung Straße der Republik zur verlegten Haltestelle „Rathenauplatz“ in der Straße Rathenauplatz, auf Höhe der Hausnummer 1.

Anschließend nehmen die Busse nach der Haltestelle „Robert-Krekel-Anlage“ die Grünflächendurchfahrt links und münden auf die Rathausstraße. Dem Straßenverlauf folgend geht es dann weiter auf dem normalen Weg. In Richtung Innenstadt fahren die Busse auf der gewohnten Strecke.

Weitere Informationen gibt es an Fahrplankästen an den Haltestellen sowie unter der Rufnummer (0611) 45022450.

