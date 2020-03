Wiesbaden – Verkehr: Einbahnregelung in der Gartenfeldstraße ab Donnerstag

Erstellt in

Wiesbaden – Verkehr: Ab Donnerstag, 12. März, etwa 8 Uhr, gilt für die Gartenfeldstraße eine Einbahnregelung in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Diese Regelung betrifft die Busse der Linien 3, 27, 33 sowie die Schulbusse und Einsatzwagen von ESWE Verkehr.

Ausgenommen hiervon sind die Nightliner der Linie N 10. Die nächste Aus- und Zusteigemöglichkeit für Fahrgäste besteht an der Haltestelle „Hauptbahnhof“, an den Bussteigen „B“ und „D“. In Richtung Freizeitbad verkehren die Busse auf dem regulären Fahrweg.

Weitere Informationen gibt es in den Fahrplankästen an den Haltestellen sowie unter Telefon (0611) 45022450.

