Wiesbaden – Verkehr: Einbahnstraßenregelung Rennbahnstraße in Erbenheim ab kommenden Montag

Wiesbaden – Verkehr: Aufgrund von Bauarbeiten gilt ab Montag, 14. Dezember, ab 7 Uhr, bis voraussichtlich Dienstag, 22. Dezember, eine Einbahnstraßenregelung für die Rennbahnstraße.

Die Haltestellen Rennbahnstraße und Barbarossastraße in Richtung Erbenheim entfallen in diesem Zeitraum ersatzlos für die Linien 28, N7 sowie die Einsatzwagen von ESWE Verkehr. Die Haltestelle Friedhof Erbenheim wird vom Mittelweg ersatzweise in die Straße Zum Friedhof verlegt. In Richtung Mainz verkehren die Busse auf dem regulären Fahrweg.

Weitere Informationen gibt es an Fahrplankästen an den Haltestellen sowie unter der Rufnummer (0611) 45022450.

