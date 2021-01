Wiesbaden – Verkehr: Fahrbahnabsenkung zwischen Kloppenheim und Igstadt – Sperrung ab heute 11.01.2021

Erstellt in

Wiesbaden – Verkehr: Aufgrund einer Fahrbahnabsenkung wird die Kreisstraße 658, zwischen den beiden Wiesbadener Stadtteilen Igstadt und Kloppenheim, ab Montag, 11. Januar, ab Betriebsbeginn, bis voraussichtlich 30. Januar, erneut voll gesperrt.

Die Haltestelle Hinterbergstraße kann in diesem Zeitraum von der Linie N11 nicht angefahren werden. Nächste Zusteigemöglichkeit für die Fahrgäste besteht an der Haltestelle Am Wiesenhang. Das Anruf-Sammel-Taxi (AST36) von ESWE Verkehr ist ebenfalls von der Vollsperrung betroffen.

Weitere Informationen gibt es in den Fahrplankästen an den Haltestellen sowie unter Telefon (0611) 45022450.

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden