Wiesbaden – Verkehr: Fahrbahnsanierung in der Bierstadter Straße

Wiesbaden – Verkehr: Aufgrund von Bauarbeiten in der Bierstadter Straße können die Haltestellen „Blumenstraße“ und „Alwinenstraße“ am Sonntag, 1. November, ab 6 Uhr, bis zum Betriebsende, in beide Richtungen nicht angefahren werden.

Von dieser Maßnahme betroffen sind die Linien 17, 18, 21, 23, 24, N11 sowie die Einsatzwagen von ESWE Verkehr.

Die nächste Zusteigemöglichkeit besteht an der Haltestelle „Fichtestraße“ in der Bierstadter Straße und an der Haltestelle „Humboldtstraße“ in der Frankfurter Straße.

Weitere Informationen gibt es an Fahrplankästen an den Haltestellen sowie unter der Rufnummer (0611) 45022450.

