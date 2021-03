Wiesbaden – Verkehr: Kanalerneuerung im Westend geht ab 22. März in der Zimmermannstraße weiter

Wiesbaden – Verkehr: In den letzten beiden Jahren (Juni 2019 bis September 2020) wurden die Abwasserkanäle in der Bertram-, der Hellmund- sowie der Eleonorenstraße erneuert. Nun kommt mit der Zimmermannstraße die letzte Seitenstraße an die Reihe.

Die Bauarbeiten beginnen in der vierten Märzwoche und betreffen die gesamte Zimmermannstraße von der Bertramstraße bis zur Dotzheimer Straße. Da die Erneuerung der schadhaften Kanäle in offener Bauweise geschieht, wird die Zimmermannstraße abschnittsweise vollgesperrt. Im Anschluss an die Kanalerneuerung erfolgt die Sanierung der Straße sowie des Kreuzungsbereichs in der Bertramstraße. Die gesamte Baumaßnahme wird gut vier Monate dauern, voraussichtlich bis Anfang August 2021.

Die ELW Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt bitten für die mit den Bauarbeiten verbundenen Beeinträchtigungen um Verständnis.

