Wiesbaden – Verkehr: Verlängerung Umweltspur und Sanierung Klarenthaler Straße

Wiesbaden – Verkehr: In der kommenden Woche wird die Umweltspur vom 1. Ring auf der Schiersteiner Straße im Einfahrtsbereich stadtauswärts verlängert, damit die Busse vom Kaiser-Friedrich-Ring ohne Stau abbiegen können. Gleichzeitig laufen in der kommenden Woche die Arbeiten am Knotenpunkt Dotzheimer Straße/Klarenthaler Straße.

Durch die Verlängerung der Umweltspur wird der Betriebsablauf der Buslinien 5, 8, 15, 49, 171 und N9 stabilisiert. Auch für die vom Hauptbahnhof kommenden Linien 8 und 49 hat die Maßnahme eine starke positive Auswirkung. Denn diese sind dann nicht nur ab Hauptbahnhof auf getrennten Fahrspuren bis zum Knotenpunkt Schiersteiner Straße unterwegs, sondern können auch unmittelbar nach der Kreuzung auf eine eigene Spur einschwenken. Durch die Maßnahme kann im Teilabschnitt zwischen 1. Ring und Erbacher Straße künftig nicht mehr am rechten Fahrbahnrand geparkt werden. Betroffen sind zehn Parkstände. Im Gegenzug profitieren mehrere tausend Busfahrgäste am Tag von der erhöhten Pünktlichkeit auf dieser wichtigen ÖPNV-Achse.

In Abstimmung mit der ELW, die am 1. Ring zwischen Ringkirche und Schiersteiner Straße neue Kanäle baut, wird auch die Markierung der Umweltspur vom 1. Ring in Richtung Hauptbahnhof so zügig vorangebracht wie möglich. Bis Ende der Sommerferien soll die gesamte Umweltspur von Sedanplatz bis Hauptbahnhof dann durchgängig für Busse und Fahrräder eingerichtet sein.

Gleichzeitig laufen in der kommenden Woche die Arbeiten am Knotenpunkt Dotzheimer Straße/Klarenthaler Straße. Dort wird der marode Fahrbahnbelag erneuert und es werden die Fahrbeziehungen klar gegliedert. Die Ampeln im Kreuzungsbereich werden digitalisiert und in die Verkehrssteuerung DIGI-V eingebunden. In diesem Zusammenhang wird auch die Umweltspur auf der Dotzheimer Straße stadteinwärts markiert. Ziel ist auch hier eine Beschleunigung des Busverkehrs und eine Verbesserung für den Radverkehr zum und über den 1. Ring. Damit Radfahrende und Busse besser wahrgenommen werden, wird der Rechtsabbiegebereich in Höhe der Eltviller Straße und der Klarenthaler Straße rot markiert. Im Zuge der Baumaßnahmen wird es ab Montag, 20. Juli, zu einer zweiwöchigen Sperrung der Klarenthaler Straße stadteinwärts kommen. Dies umfasst die Vollsperrung der Klarenthaler Straße in Fahrtrichtung Ringkirche und die Abbiegebeziehung von der Dotzheimer Straße in Fahrtrichtung Ringkirche. Die Vollsperrung gilt auch für den Radverkehr, hier muss um den Knotenpunkt geschoben werden.

Zeitweise Verkehrsstörungen sind zu erwarten. Pendler aus dem Taunus in Richtung Frankfurt und Mainz werden gebeten, auf den 2. Wiesbadener Ring beziehungsweise auf die B 260 und die A 3 ausweichen.

Die neuen Umweltspuren sind Teil des hessischen Luftreinhalteplans für die Stadt Wiesbaden, mit dem ein Dieselfahrverbot abgewendet werden konnte. Sie werden als Baustein des Projektes DIGI-V zur Digitalisierung der Verkehrsströme umgesetzt. Die Maßnahmen werden durch das Tiefbau- und Vermessungsamt der Landeshauptstadt Wiesbaden geplant und gesteuert.

