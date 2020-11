Wiesbaden – Verkehr: Vollsperrung der Danziger Straße zwischen Louis-Buchelt-Straße und Schuppstraße in Sonnenberg

Erstellt in

Wiesbaden – Verkehr: Am Sonntag, 15. November, soll der Baukran der EDEKA-Baustelle demontiert werden.

In diesem Zusammenhang ist eine Vollsperrung für den Fahrzeugverkehr im Bereich Danziger Straße zwischen der Louis-Buchelt-Straße und Schuppstraße notwendig. Der Einbahnverkehr in der Danzigerstraße wird aufgehoben, die Parkplätze am Hofgartenplatz sind nur aus der Schuppstraße kommend anfahrbar.

Eine großräumige Umleitung (siehe beigefügten Plan) über die Sonnenberger Straße, Leibnizstraße und Schuppstraße wird entsprechend eingerichtet. Alle Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für eventuell auftretende Verkehrsbehinderungen gebeten. Des Weiteren wird empfohlen, den gesperrten Bereich weiträumig zu umfahren.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden