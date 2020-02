Wiesbaden – Verkehr: Vollsperrung der Gibber Straße am Bahnübergang Biebrich

Erstellt in

Wiesbaden – Verkehr: Aufgrund von Gleisbauarbeiten wird der Bahnübergang in Biebrich in der Gibber Straße an zwei aufeinander folgenden Wochenenden im März gesperrt: Termine sind von Freitag, 6. März, beginnend ab 22 Uhr bis Montag, 9. März, 6 Uhr und von Freitag, 13. März, bis Montag, 16. März, zu den gleichen Zeiten.

Eine Hinweisbeschilderung zur Umfahrung wird in der Erich-Ollenhauer-Straße Höhe Tannhäuserstraße aufgestellt.

Alle Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für eventuell auftretende Verkehrsbehinderungen gebeten. Des Weiteren wird empfohlen, den gesperrten Bereich weiträumig zu umfahren.

