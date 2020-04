Wiesbaden – Verkehr: Vollsperrung der Schultheißstraße in Bierstadt

Wiesbaden – Verkehr: Wegen Bauarbeiten in der Schultheißstraße in Bierstadt kann die Haltestelle „Venatorstraße“ stadtauswärts nicht angefahren werden. Für die Fahrgäste ist eine Ersatzhaltestelle in der „Erbenheimer Straße“ in Höhe der Hausnummer 3 eingerichtet.

Diese Regelung gilt von Montag, 20. April, ab circa 7.30 Uhr, bis Mittwoch, 22. April, circa 17 Uhr. Hiervon betroffen sind die Busse der ESWE-Linien 23, 24, 37 sowie die Einsatzwagen (EW).

Weitere Informationen gibt es in den Fahrplankästen an den Haltestellen sowie unter Telefon (0611) 45022450.

