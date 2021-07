Wiesbaden – Verkehr: Vollsperrung der Straße Am Schlossberg in Sonnenberg

Erstellt in

Wiesbaden – Verkehr: Auf Grund einer Autokranstellung wird die Straße Am Schlossberg in Sonnenberg im Bereich der Hausnummer 24 am Dienstag, 20. Juli, von 7 bis 13 Uhr voll gesperrt.

Die Sperrung betrifft auch den Radverkehr. Die Fußgängerwegebeziehungen bleiben jederzeit vorhanden.

Alle Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für eventuell auftretende Verkehrsbehinderungen gebeten.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden