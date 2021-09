Wiesbaden – Verkehr: Vollsperrung in Kostheim bis voraussichtlich 1. Oktober

By

Wiesbaden – Verkehr: Die Straßen Am Königsfloß und Zelterstraße in Kostheim müssen bis voraussichtlich 1. Oktober wegen der Einrichtung einer Radverkehrsanlage gesperrt werden.

Im Auftrag des Tiefbau- und Vermessungsamtes wird in der Steinern Straße in Kostheim derzeit eine Radverkehrsanlage eingerichtet. Im Zuge des Ausbaus ist eine einspurige Verkehrsführung angeordnet und die Einmündungen Am Königsfloß und Zelterstraße bleiben bis voraussichtlich 1. Oktober für den Rad- und Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Fußgängerinnen und Fußgänger können ihre üblichen Wege nutzen.

Alle Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die mit den Arbeiten verbundenen Verkehrsbehinderungen gebeten.

