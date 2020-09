Wiesbaden – Verkehr: Vollsperrung Schiersteiner Straße ab Montag, 5. Oktober

Erstellt in

Wiesbaden – Verkehr: In den Herbstferien erfolgen von Montag, 5. Oktober, bis Samstag, 17. Oktober, im Auftrag der ESWE Versorgungs AG Arbeiten an der Gas- und Wasserleitung in der Schiersteiner Straße.

Hierzu ist vom 6. bis 15. Oktober eine Vollsperrung der Schiersteiner Straße zwischen Kaiser-Friedrich-Ring und Herderstraße (in Fahrtrichtung Adelheidstraße) notwendig. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.

Alle Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für eventuell auftretende Verkehrsbehinderungen gebeten. Des Weiteren wird empfohlen, den gesperrten Bereich weiträumig zu umfahren.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden