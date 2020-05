Wiesbaden – Verleih von Tablets und Laptops an Schülerinnen und Schüler gestartet

Wiesbaden – Mit der Übersendung eines Mustervertrages und eines Angebotsschreibens von Medienzentrum, Staatlichem Schulamt und Landeshauptstadt Wiesbaden an die Schulleitungen kann der kostenfreie Verleih von Tablets an Schülerinnen und Schüler beginnen.

„Wir freuen uns, dass weit über 1.000 so genannten digitalen Endgeräte, die eigentlich zur Nutzung in den Schulen vorgesehen sind, jetzt auch an die Schülerinnen und Schüler zur Nutzung zuhause verliehen werden können“, erläutert Schuldezernent Axel Imholz das Programm, das auf eine Idee des Medienzentrums Wiesbaden zurückgeht.

In seinem Schreiben zur breiteren Wiederöffnung der Schulen hatte der hessische Kultusminister Alexander Lorz darauf hingewiesen, dass auch bei der Aufnahme des Präsenzunterrichts auch weiterhin ein Wechsel zu „unterrichtsunterstützenden Situationen zuhause“ erforderlich sei. „Dies wollen wir mit der Bereitstellung der Laptops wirkungsvoll und unbürokratisch begleiten, profitieren sollen vor allem diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in ihrem Elternhaus keine entsprechende Ausstattung vorfinden“, ergänzt Schuldezernent Imholz.

Folgende Maßnahmen hat die Landeshauptstadt Wiesbaden in Kooperation mit dem Medienzentrum und dem Staatlichen Schulamt vorbereitet und den Schulleitungen angeboten: Als kurzfristig wirksame Lösung gestattet der Schulträger den Schulen in seiner Trägerschaft, mobile Endgeräte vorübergehend an bedürftige Schülerinnen und Schüler auszuleihen. Der Verleih erfolgt im Ermessen der Schule, ein Muster für einen Verleihvertrag wurde den Schulen zur Verfügung gestellt. Für Schüler, deren Schule keine mobilen Geräte ausleihen kann, stellt der Schulträger über das Medienzentrum Wiesbaden ein Kontingent an Tablets zur Verfügung. Diese sind mit entsprechenden Apps bzw. Programmen ausgestattet und können nach vorheriger Vereinbarung im Medienzentrum Wiesbaden durch Lehrkräfte ausgeliehen werden zum Weiterverleih an Erziehungsberechtigte.“.

Um den nachhaltigen Einsatz der Ausstattung auch außerhalb des regulären Schulbetriebs sicherzustellen, werden das Medienzentrum Wiesbaden und die Fachberatung Medienbildung des Staatlichen Schulamts die Schulen mit entsprechenden Fortbildungsformaten unterstützen.

