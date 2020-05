Wiesbaden – Virtueller „Systemsprenger-Kinotag“ am 10. Mai

Erstellt in

Wiesbaden – Am Sonntag, 10. Mai, findet eine digitale Kinoaktion mit spannenden Live-Gesprächen statt. Das Caligari lädt ein, den mehrfach prämierten Film „Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt zu sehen. Ihr Spielfilmdebüt erzählt von einem neunjährigen Mädchen, dessen Leidensweg zwischen wechselnden Pflegefamilien, Aufenthalten in der Psychiatrie und Heimen und erfolglosen Teilnahmen an Anti-Aggressions-Trainings verläuft.

Wegen der Corona-Krise findet der „Systemsprenger-Kinotag“ virtuell bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause statt; mit dieser Aktion werden direkt die deutschen Kinos unterstützt. Am Aktionstag haben die Kinofans die Möglichkeit, den Film über das Caligari zu streamen und außerdem von 16 bis 20 Uhr an Filmgesprächen teilzunehmen.

Wie funktioniert das? Tickets sind nur am 10. Mai ab 0.01 Uhr über das Internetportal CVOD.de erhältlich. Der Film „Systemsprenger“ ist für einen Tag online abrufbar und kann für 24 Stunden geliehen werden. Mit der Email-Bestätigung erhalten die Ticketinhaber zudem die Einladung zu einem exklusiven Streaming-Event, bei dem zwischen 16 und 20 Uhr Gespräche mit dem Team live stattfinden werden, inklusive bekannter Moderatoren, Experten und natürlich dem Systemsprenger-Team um Nora Fingscheidt.

„Systemsprenger“ ist der deutsche Arthaus-Kinoerfolg des Jahres 2019, soeben ausgezeichnet mit acht deutschen Filmpreisen, unter anderem Bester Film, Beste Regie (Nora Fingscheidt), Bester Hauptdarsteller (Albrecht Schuch), Beste Hauptdarstellerin (Helena Zengel), Beste Nebendarstellerin (Gabriela Maria Schmeide) und weitere, deutscher Oscar®-Beitrag 2019, Berlinale-Gewinner des Silbernen Bären, Alfred-Bauer-Preises 2019 und zahlreichen weiteren Festivalauszeichnungen.

Folgende Filmgespräche finden statt:

– Christian Schwochow (Regisseur) mit Regiepreis-Gewinnerin Nora Fingscheidt

– Gewinnerin Beste Hauptdarstellerin Helena Zengel

– Karim Sebastian Elias (Komponist) mit dem Gewinner Beste Tongestaltung Gregor Bonse

– Knut Elstermann (Journalist) im Gespräch mit Gewinnerin Beste Nebendarstellerin Gabriela Maria Schmeide

– Darstellerin Melanie Straub mit dem fachlichen Berater von „Systemsprenger“ Prof. Dr. Menno Baumann, Leinerstift

– die Gewinner Bester Film Peter Hartwig, Jonas Weydemann und Frauke Kolbmüller

– Andreas Dresen im Gespräch mit Drehbuchpreis-Gewinnerin Nora Fingscheidt

– Anne Fabini (Gewinnerin des Deutschen Filmpreises Bester Schnitt 2019) mit dem Gewinner Bester Schnitt Stephan Bechinger

– Gewinner Bester Hauptdarsteller Albrecht Schuch.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden