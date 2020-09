Wiesbaden – Vortrag im Stadtarchiv zum Fußballsport in Wiesbaden am Donnerstag, 24. September

Erstellt in

Wiesbaden – „Anfänge und Entwicklung des Fußballsports in Wiesbaden am Beispiel der Sportplätze Frankfurter Straße (1907), Waldstraße (1910) und Kleinfeldchen (1924)“ heißt ein Vortrag von Dr. Bernd-Michael Neese, zu dem das Stadtarchiv Wiesbaden, Im Rad 42, am Donnerstag, 24. September, um 19 Uhr einlädt.

Aufgrund der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung der Landesregierung wird um persönliche Anmeldung mit Name, Adresse und Telefonnummer an stadtarchiv@wiesbaden.de oder telefonisch unter (0611) 313329 gebeten. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Ein Einlass ist nur nach vorheriger bestätigter Anmeldung möglich; eine Mund-Nase-Bedeckung muss bis zum Sitzplatz getragen werden.

Der Referent Dr. Neese stellt die Anfänge des Wiesbadener Fußballs anhand dreier historischer Spielstätten vor. Nach den ersten Spielen der englischen Kolonie im Jahre 1876, bald ausgetragen auf einer Wiese hinter dem Kurpark-Weiher, sprang der Fußballfunken schnell auf die Wiesbadener Jugend über. Die Gründung der „Fußball-Riege“ in der Turngesellschaft Wiesbaden führte schließlich zur Ausgründung des Sportvereins Wiesbaden als Fußballclub.

Wenig später erfolgte der Bau einer eigenen Sportanlage: Im Oktober 1907 wurde der „Sportpark an der Frankfurter Straße“ feierlich eröffnet. Er zählt damit zu den ältesten Fußballstadien Deutschlands… und sollte nicht das einzige Wiesbadener Fußballstadion bleiben.

