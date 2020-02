Wiesbaden – Vortrag im Umweltladen: Insekten – Bunte Vielfalt auf sechs Beinen am Donnerstag, 13. Februar

Erstellt in

Wiesbaden – Eine Einführung in die bunte Vielfalt der Insekten bietet der Biologe Daniel Dreesmann am Donnerstag, 13. Februar, um 18 Uhr im Umweltladen Wiesbaden, Luisenstraße 19, an.

In seinem Vortrag erläutert der Professor der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, was alle Insekten gemeinsam haben und wie sich die bekannten Insektenordnungen wie Käfer, Libellen, Schmetterlinge voneinander unterscheiden. Dabei stellt er auch einige Kuriositäten aus dem Insektenreich vor, wie zum Beispiel die „Australische Gespenstschrecke“, von der bis zum 27. Februar lebendige Vertreter im Umweltladen zu sehen sind.

Weltweit sind bisher etwa eine Million verschiedene Insektenarten wissenschaftlich beschrieben worden. Keine andere Tierklasse hat eine vergleichbare Artenvielfalt entwickelt. In Deutschland sind es mehr als 30.000 Arten. Sie sind wahre Überlebenskünstler zu Boden, zu Wasser und in der Luft.

Noch bis zum 27. Februar ist im Umweltladen Wiesbaden die Ausstellung “Insektenleben. Insektensterben.“ zu sehen. Mit Kunstobjekten der Illustratorengruppe Mainz-Wiesbaden macht sie eindrucksvoll auf das Phänomen des Insektensterbens aufmerksam. Ergänzend dazu beschreiben sieben wissenschaftliche Thesen auf Infotafeln die Ursachen und Folgen des Insektensterbens. In den vergangenen Jahrzehnten haben sowohl die Artenvielfalt der Insekten als auch deren Anzahl deutlich abgenommen. Es brummt und summt immer weniger in der Landschaft. Die vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) veröffentlichten Roten Listen der gefährdeten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten in Deutschland belegen diese negative Entwicklung für mehr als 3.000 Insektenarten anhand von repräsentativen Daten.

Der Umweltladen ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter www.wiesbaden.de/umwelt oder Telefon (0611) 313600.

