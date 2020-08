Wiesbaden – Wahlausschuss der Seniorenbeiratswahl 2020 hat getagt

Erstellt in

Wiesbaden – Der Wahlausschuss hat über die eingereichten Wahlvorschläge für die Seniorenbeiratswahl am 23. Oktober 2020 in Wiesbaden entschieden.

Der Wahlausschuss für die Seniorenbeiratswahl in Wiesbaden hat in öffentlicher Sitzung am Mittwoch, 26. August, unter Vorsitz von Rüdiger Wolf als Wahlleiter sowie fünf Beisitzerinnen und Beisitzern folgende Wahlvorschläge zugelassen; die Reihenfolge entspricht der Reihenfolge des Stimmzettels:

Nr. 1: Senioren-Union der CDU Wiesbaden

Nr. 2: 60 plus Senioren in der SPD

Nr. 3: Sozialverband VdK – Kreisverband Wiesbaden (VdK)

Nr. 4: Evangelische und Katholische Kirche Wiesbaden

Nr. 5: Alternative für Deutschland (AfD)

Nr. 6: Freie Demokratische Partei (FDP)

Nr. 7: Deutsches Sozialwerk (DSW)-Lebensabendbewegung (LAB)-Nachbarschaftshaus Wiesbaden

Nr. 8: DIE LINKE (DIE LINKE)

Nr. 9: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Nr. 10: Bürgerliste Wiesbaden (BLW)

