Wiesbaden – Wahlausschuss entscheidet über Wahlvorschläge für Seniorenbeiratswahl

Erstellt in

Wiesbaden – Am Mittwoch, 26. August, tritt um 10 Uhr im Rathaus Wiesbaden, Raum 22, der Wahlausschuss für die Seniorenbeiratswahl am Freitag, 23. Oktober, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen, um die fristgerecht eingereichten Wahlvorschläge zu prüfen und zuzulassen.

Folgende Parteien/Wählergruppen haben termingerecht Wahlvorschläge eingereicht:

• Deutsches Sozialwerk (DSW)-Lebensabendbewegung (LAB)-Nachbarschaftshaus Wiesbaden

• Sozialverband VdK – Kreisverband Wiesbaden (VdK)

• Alternative für Deutschland (AfD)

• DIE LINKE (DIE LINKE)

• BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

• 60 plus Senioren in der SPD

• Freie Demokratische Partei (FDP)

• Senioren-Union der CDU Wiesbaden

• Bürgerliste Wiesbaden (BLW)

• Evangelische und Katholische Kirche Wiesbaden

Den Vorsitz in der Sitzung führt Rüdiger Wolf in seiner Eigenschaft als Wahlleiter für die Seniorenbeiratswahl. Außer ihm gehören dem Wahlausschuss sechs vom Seniorenbeirat benannte Beisitzerinnen und Beisitzer an.

+++



Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden