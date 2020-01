Wiesbaden – Was wollt IHR? Caligari befragt das Publikum

Wiesbaden – Wer besucht die Caligari FilmBühne? Wie zufrieden sind die Besucherinnen und Besucher mit dem Programm und dem Angebot „drumherum“? Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Dies möchte das Caligari-Team im Wiesbadener Kulturamt durch eine Publikumsbefragung herausfinden.

Die Umfrage wird vom Amt für Statistik und Stadtforschung an zehn repräsentativ ausgewählten Kinoabenden im Februar durchgeführt. So sollen fundierte Kenntnisse für die weitere Entwicklung des Programms und Service-Angebots im Caligari gewonnen werden. Ab dem 1. Februar wird das Publikum an bestimmten Abenden vor Ort gebeten, ein paar Fragen zu beantworten. Als kleines Dankeschön gibt es etwas zu gewinnen: Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Befragung werden Gutscheine verlost, darunter zehnmal eine Zehnerkarte.

Um möglichst aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, bitten das Caligari-Team im Kulturamt und das Amt für Statistik und Stadtforschung alle Besucherinnen und Besucher herzlich um ihre Unterstützung.

Die Auswertung der Ergebnisse der Befragung wird im Sommer 2020 in der Presse und auf wiesbaden.de veröffentlicht. Fragen zur Befragung können gestellt werden an umfrage@wiesbaden.de oder caligari@wiesbaden.de.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden