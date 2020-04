Wiesbaden – Wegen Coronavirus: Messe „kreativ Wiesbaden“ im RMCC kann nicht stattfinden

Erstellt in

Wiesbaden – Wegen Coronavirus: Aufgrund der aktuellen Beschlusslage, die Großveranstaltungen bis zum 31. August nicht zulässt, kann die Messe „kreativ Wiesbaden“ im RheinMain CongressCenter (RMCC) in diesem Jahr nicht stattfinden; sie war von der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH vom 21. bis 24. Mai geplant.

Ein Alternativtermin in diesem Jahr ist nicht realisierbar, da unter anderem die Saisonplanung der Kreativmessen in Deutschland aktuell ab Herbst den Messekalender ausfüllt. Die „kreativ Wiesbaden“ könnte sich dann im nächsten Jahr wieder in den Jahreskalender der Branche einfügen.

