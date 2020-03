Wiesbaden – Wichtiger Hinweis: Lesung von Zoë Beck erst am 29. März

Erstellt in

Wiesbaden – Wichtiger Hinweis: Die für Sonntag, 8. März, geplante Lesung von Zoë Beck im Polizeipräsidium Westhessen muss leider krankheitsbedingt abgesagt werden.

Nachgeholt wird die Autoren-Lesung aus dem Kurzkrimi „Wie die Spielbank baden ging“ am Sonntag, 29. März, um 19.30 Uhr, wie gehabt, im Polizeipräsidium Westhessen. Auch an diesem Tag moderiert Gerwig Epkes die Veranstaltung.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch bei der Wiesbaden Tourist Information, Marktplatz 1, erstattet werden.

Der Wiesbadener KrimiMärz 2020 läuft noch bis zum 29. März an vielen Spielorten in ganz Wiesbaden. Das komplette Programm sowie alle Infos zu Tickets und Vorverkauf sind unter www.wiesbaden.de/krimimaerz und in der ausliegenden Programmbroschüre zu finden.

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden