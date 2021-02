Wiesbaden – Wiesbaden bleibt engagiert in 2021

Wiesbaden – „Positive Erlebnisse und etwas, auf das man sich freuen kann – das brauchen wir gerade jetzt. Deshalb soll die Aktionswoche ‚Wiesbaden Engagiert!‘ in 2021 für Zuversicht und Zusammenhalt in der Stadt stehen“, sagt Stadtrat Christoph Manjura als verantwortlicher Dezernent. Er selbst will auch wieder mit seinem Team aus dem Dezernatsbüro bei einer „Wiesbaden Engagiert“-Aktion mit anpacken.

Mit der gebotenen Umsicht und der nötigen Flexibilität ist die Aktionswoche „Wiesbaden Engagiert!“ zwischen dem 18. und 25. Juni geplant. Jetzt hat die Anmeldephase für die Aktionstage in Wiesbaden begonnen.

Oberbürgermeister und Schirmherr Gert-Uwe Mende lädt alle Firmen, Betrieben, Einrichtungen und Institutionen zu der diesjährigen Aktion ein: „Wiesbaden bleibt engagiert! Vielleicht finden Projekte in anderen Formaten oder zu anderen Terminen statt. Aber das Mitmachen lohnt sich – für alle Beteiligten“.

Je nach Situation können die Teilnehmenden aus der Wirtschaft und den gemeinnützigen Organisationen ihre Aktionstage in 2021 gemeinsam und individuell planen. Die Engagements sollen so umgesetzt werden können, dass es für alle gut passt – ob im Hof einer Kita, auf der Streuobstwiese oder vor einem Seniorenwohnheim.

In 2020 ermöglichten 460 Teilnehmende aus 56 engagierten Unternehmen und Institutionen in 48 gemeinnützigen Organisationen über 65 Wunschprojekte. Oft wurden die Kooperationen an die frische Luft verlegt oder in den Spätsommer und Herbst vertagt. Kleinere Teams packten an – aber nicht weniger tatkräftig und begeistert. So bauten sie Palettensofas, pflegten Naturflächen, sangen für ältere Menschen, übten Vorstellungsgespräche und taten viel Gutes. Alle realisierten Projekte sind in der Dokumentation auf der Website der Aktionswoche „Wiesbaden Engagiert!“ zu sehen.

Interessierte und Neueinsteiger sind zur Infoveranstaltung der Aktionswoche „Wiesbaden Engagiert!“ am Mittwoch, 10. Februar, um 17 Uhr eingeladen. Sie findet online statt. Nach der Anmeldung per E-Mail erhält man einen Link zur Einwahl. Alle aktuellen Informationen sind auch auf der Internetseite www.aktionswoche-wiesbaden-engagiert.de zu finden.

Termine zur Aktion:

• Mittwoch, 10. Februar, 17 Uhr, Infoveranstaltung online

• Dienstag, 23. März, 18 Uhr, Projektbörse (gegebenenfalls im Digitalformat)

• Mittwoch, 24. März, 16 Uhr, Start der Onlinevermittlung

• Freitag, 18. Juni, bis Freitag, 25. Juni, Aktionswoche „Wiesbaden Engagiert!“

Mit der Aktionswoche „Wiesbaden Engagiert!“ übernehmen Firmen und Institutionen am Standort gesellschaftliche Verantwortung und fördern den Teamgeist. Sie ermöglichen dabei ihren Mitarbeitenden, für einen Tag gemeinnützige Einrichtungen tatkräftig zu unterstützen oder ihr Know-how einzubringen. Jedes Wiesbadener Unternehmen kann mitmachen. Und jede gemeinnützige Organisation kann ihr Herzensprojekt anmelden.

„Wiesbaden Engagiert!“ wird organisiert von der Fachstelle Unternehmenskooperation

im Amt für Soziale Arbeit der Landeshauptstadt Wiesbaden.

