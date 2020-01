Wiesbaden – „Winterleben“ in der Fasanerie am Freitag, 31. Januar

Erstellt in

Wiesbaden – In der Reihe „Natur-Erleben“ findet in der Fasanerie, Wilfried-Ries-Straße 22, am Freitag, 31. Januar, von 15 bis 16.30 13 Uhr, die Veranstaltung „Winterleben“ statt, bei der Winterstrategien der unterschiedlichsten Lebewesen erforscht werden sollen.

Die Veranstaltung ist geeignet für Kinder ab vier Jahren und deren Eltern. Die Kosten betragen 5 Euro pro Person. Treffpunkt ist am Haupteingang der Fasanerie. Anmeldungen und Rückfragen werden per E-Mail unter fasanerie@wiesbaden.de entgegengenommen.

Die Fasanerie bittet darum, auf eine Anreise mit dem Auto zu verzichten und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

