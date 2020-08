Wiesbaden – Wirtschaft: Neue Geschäftsführung der WVV vorgestellt

Erstellt in

Wiesbaden – Wirtschaft: Die WVV Wiesbaden Holding GmbH (WVV) bekommt eine neue Geschäftsführerin. Bernadette Boot wird im Jahr 2021 die Nachfolge von Rainer Emmel antreten, der sich Mitte des kommenden Jahres in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Am Dienstag, 11. August, hat sich Bernadette Boot im Magistrat vorgestellt.

„Ich freue mich, dass mit Frau Boot eine äußerst kompetente Nachfolgerin für Rainer Emmel gewonnen werden konnte. Beide werden für einige Wochen gemeinsam an der Spitze der WVV stehen. So ist sichergestellt, dass die erfolgreiche Arbeit der WVV weitergeführt werden kann. Ich bin aber ebenso überzeugt, dass Frau Boot eigene Ideen einbringen und Schwerpunkte setzen wird“, führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende, aus.

Die WVV ist eine 100-prozentige Tochter der Landeshauptstadt Wiesbaden und deren Bindeglied zu den städtischen Versorgungs-, Verkehrs- und Immobilienunternehmen, insbesondere in Finanz-, Rechts- und Steuerfragen. Im März dieses Jahres beschloss der Aufsichtsrat, die Nachfolge für den derzeitigen Geschäftsführer Rainer Emmel auf den Weg zu bringen. Mit der Suche wurde ein Personalberatungsunternehmen beauftragt. „Frau Boot überzeugte im Verfahren mit ihrer Qualifikation, Kompetenz und ihrem Auftreten. Als Volljuristin mit mehrjähriger Berufserfahrung sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor erfüllt sie das Anforderungsprofil vollständig“, erläutert Oberbürgermeister Mende.

In ihrer beruflichen Vita verzeichnet Bernadette Boot Tätigkeiten als Staatsanwältin, Referatsleiterin in einem Landesministerium und in verschiedenen Dezernaten der Stadt Frankfurt sowie zuletzt als Prokuristin bei einem Energieversorger im Rhein-Main-Gebiet. Sie verfügt somit über juristisches, strategisches und kaufmännisches Know-how.

„Ich heiße Bernadette Boot – auch im Namen des Aufsichtsrats – in Wiesbaden willkommen und bin überzeugt, dass wir gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten werden“, so der Oberbürgermeister abschließend.

