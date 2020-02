Wiesbaden – Zwei Straßenräuber in der Frankfurter Straße abgewehrt

Südost, Frankfurter Straße, 08.02.2020, 05:05 Uhr.

Wiesbaden – Am frühen Samstagmorgen scheiterten in der Frankfurter Straße zwei Straßenräuber an der Gegenwehr eines 58-jährigen Wiesbadeners. Dem Mann war gegen fünf Uhr auf dem Weg zur Arbeit in Richtung Gustav-Stresemann-Ring unterwegs, als er hinter sich zwei junge Männer bemerkte.

Einer von ihnen sprühte dem Mann unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und begann auf ihn einzuschlagen. Der zweite Täter trat dem Mann dann noch von hinten gegen die Beine und versuchte ihm seine Aktentasche zu entreißen.

Der Mann ließ sie jedoch nicht los und als ein Anwohner die Täter ansprach, flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief erfolglos. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, eine Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung war ausreichend.

Beide Täter hätten ein südländische Erscheinung, sollen ca. 20 Jahre alt und schlank gewesen sein. Der Täter mit dem Pfefferspray hatte schwarze lockige Haare und war mit einer beigen Jacke und einer dunklen Jeans bekleidet.

Zeugen werden gebeten sich unter 0611 3450 bei der Polizei zu melden.

Wiesbaden (KvD) – Polizeipräsidium Westhessen