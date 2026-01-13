Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex Dezember 2025: Jahreswechsel ohne Zuversicht: Selbstständige blicken skeptisch auf 2026

  • Dezember-Daten: Spürbare Eintrübung des Geschäftsklimas bei Selbstständigen um 3,9 Punkte
  • Ausblick 2026: Rund 35 % erwarten eine Verschlechterung ihrer Lage
  • Hohe Unsicherheit: Mehr als ein Drittel kann die künftige Geschäftsentwicklung kaum einschätzen
  • Finanzierung: Kredithürde für Selbstständige weiter deutlich höher als in der Gesamtwirtschaft

Hamburg, 13. Januar 2026. Zum Jahresende hat sich die Stimmung bei den Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen deutlich verschlechtert. Der Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex sank im Dezember um 3,9 Punkte auf -23,7 Punkte. Sowohl die Beurteilung der laufenden Geschäfte (-17,7 Punkte) als auch die Erwartungen für die kommenden Monate (-29,4 Punkte) trübten sich ein.

Auch in der Gesamtwirtschaft verschlechterte sich das Geschäftsklima erneut (-8,5 Punkte). „Das Jahr endet ohne Aufbruchstimmung”, sagt Katrin Demmelhuber vom ifo Institut.

Erwartungen 2026 unter Druck – Spielräume schwinden
Entsprechend unter Druck stehen die Erwartungen der Selbstständigen für das Jahr 2026. In der Befragung vom November rechnete rund die Hälfte mit einer weitgehend unveränderten Geschäftslage für 2026, etwa 35 Prozent mit einer Verschlechterung. Damit sind die Selbständigen weniger skeptisch als im Vorjahr, jedoch deutlich pessimistischer als die Gesamtwirtschaft (26 Prozent).

Zur Einordnung der Erwartungen für 2026 sagt Matthias Henze, CEO und Co-Gründer von Jimdo: „Der Unternehmergeist von Solo-Selbstständigen ist eine der wichtigsten Ressourcen für Innovation und Wachstum in Deutschland – doch ihre Gestaltungsspielräume werden immer kleiner, wie der Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex zeigt. Schwache Konjunktur, hohe Kosten und fehlende politische Aufmerksamkeit deuten auf ein weiteres schwieriges Jahr hin.”
Zugleich verweist Henze auf Chancen durch neue Technologien. Immer passgenauer werdende KI-Tools könnten Selbstständigen 2026 einen spürbaren Produktivitätsschub ermöglichen. Damit würden sie Zugang zu Wissen und einem Automatisierungsgrad erhalten, der ihnen bislang vorenthalten war.

Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex Dezember 2025 (c) Jimdo
Bild © Jimdo.com

Unsicherheit und Finanzierung bleiben zentrale Belastungsfaktoren
Neben dem eingetrübten Ausblick nimmt auch die Planungsunsicherheit unter Selbstständigen weiter zu. Im Dezember gaben 34,3 Prozent der Befragten an, dass es ihnen schwerfällt, ihre eigene Geschäftsentwicklung vorherzusagen (November: 32 Prozent). Damit liegt die Unsicherheit deutlich über dem Niveau der Gesamtwirtschaft (23,8 Prozent).

Zusätzlich erschwert der Zugang zu Finanzierung die Lage. Zwar führen mit 10,9 Prozent weiterhin deutlich weniger Selbstständige Kreditverhandlungen als Unternehmen in der Gesamtwirtschaft (26,3 Prozent). Doch fast die Hälfte der kreditverhandelnden Selbstständigen (47,6 Prozent) empfindet die Kreditvergabe als restriktiv – deutlich mehr als im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt (35,2 Prozent).

Dienstleistungen und Handel zum Jahresende verhalten

Der Rückgang des Geschäftsklimas zeigt sich in weiten Teilen des Dienstleistungssektors und im Einzelhandel. Während es einzelne Lichtblicke etwa im Gastgewerbe, bei Unternehmensberatungen und unter Freiberuflern gibt, berichten viele Betriebe weiterhin von Umsatzrückgängen und gedämpften Erwartungen. Im Einzelhandel wurde das Weihnachtsgeschäft überwiegend verhalten bewertet.

„Unsichtbar für die Politik“: Selbstständige fordern Kurswechsel
Mit Blick auf 2026 richtet der Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD) einen eindringlichen Appell an die Politik. Ausschlaggebend sind das schwache Geschäftsklima der Selbstständigen sowie das Scheitern zentraler Reformanliegen wie der Aktivrente – trotz breiter Unterstützung einer VGSD-Petition. „Wir repräsentieren 90 Prozent der Unternehmen, acht Millionen Erwerbstätige, zehn Mal so viele wie die Automobilindustrie und fühlen uns, als wären wir für diese Regierung unsichtbar“, sagt Andreas Lutz, Vorstandsvorsitzender des VGSD. „Solo- und Kleinstunternehmen müssen endlich in den Blick genommen werden: bei der Reform der Statusfeststellung, der Beitragsbemessung, der Aktivrente und der Förderung privater Altersvorsorge. Sonst droht 2026 ein massenhaftes stilles Sterben kleiner Unternehmen.

*Der Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex für Selbstständige befragt monatlich gut 1.700 Solo-Selbstständige (ohne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen) sowie Kleinstunternehmen (mit bis zu 9 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen)

Über das ifo Institut

Die Forschung am ifo Institut verbindet akademische Exzellenz mit wirtschaftspolitischer Relevanz. Fünf Handlungsfelder sind die Grundlage für diesen Brückenschlag: Forschung, Politikberatung, Information und Service, Beteiligung an öffentlichen Debatten, Nachwuchsförderung. In all diesen Bereichen möchte das Institut exzellente Leistungen erbringen. Die fünf Handlungsfelder sind eng miteinander verzahnt: Forschung ist die Grundlage der Politikberatung. Und auf Basis neu gewonnener Erkenntnisse kann das ifo Institut sich an öffentlichen Debatten beteiligen.

Über den Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindex für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen

Der „Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex“ wird seit Dezember 2021 monatlich veröffentlicht. Das Ziel: Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen mit einem eigenen Index mehr Sichtbarkeit in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion zu verschaffen. Das ifo Institut berechnet die Konjunkturindikatoren für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen (weniger als neun Mitarbeiter*innen) auf Basis seiner Unternehmensbefragungen. Die teilnehmenden Betriebe decken alle Sektoren wie im Gesamtindex ab: Der Schwerpunkt liegt jedoch auf dem Dienstleistungssektor. Die Gewinnung der neuen Teilnehmer*innen erfolgt in Kooperation mit Jimdo sowie dem Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD e.V.). Jimdo ruft weiterhin Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer*innen dazu auf, sich unter wir-im-ifo.de zu registrieren und Gehör zu verschaffen.

Über Jimdo

Jimdo ist einer der führenden Website-Baukästen in Europa. Seit der Gründung 2007 in Hamburg unterstützt Jimdo Selbstständige und Kleinstunternehmen dabei, online sichtbar und erfolgreich zu werden – mit benutzerfreundlichen, rechtssicheren Tools für Website,

Online-Shop, Buchungssystem und Marketing. Mit dem Launch von Companion im November 2025 entwickelt sich Jimdo konsequent vom Website-Baukasten zum KI-gestützten Wachstumsbegleiter für Selbstständige. Gemeinsam mit dem ifo-Institut veröffentlicht Jimdo seit 2021 den Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindex, den ersten Wirtschaftsindex speziell für Selbstständige und Kleinstunternehmen in Deutschland und

steigert dadurch ihre Sichtbarkeit in Politik und Medien. Das Unternehmen ist zu 100% in Gründerhand. Rund 230 Mitarbeitende weltweit arbeiten an der Mission, die Kraft der Selbstständigen zu entfalten Mehr über Jimdo unter: www.jimdo.com

***
Bild & Text Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex Dezember 2025: Jimdo

