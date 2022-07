Kaiserslautern – Bier bestellt, aber nicht bezahlt

Erstellt in

Kaiserslautern – Obwohl er kein Geld hatte, wollte ein Mann am Mittwochnachmittag unbedingt (noch) ein Bier trinken. Jetzt hat er eine Anzeige wegen Zechbetrugs am Hals.

Ein Mitarbeiter eines Lokals in der Altstadt verständigte gegen 16.30 Uhr die Polizei und bat um Hilfe, weil ein Gast seine Zeche nicht zahlen wollte. Vor Ort hatten es die Beamten mit einem 27-Jährigen zu tun, der einen alkoholisierten Eindruck machte. Er gab an, kein Bargeld bei sich zu haben, und auch sein Bankkonto sei leer. Trotzdem hatte er sich in der Kneipe zuvor ein Bier bestellt und dieses auch ausgetrunken.

Dem Mann wurde ein Platzverweis für die Stein- und Marktstraße erteilt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Ob die Betreiber des Lokals Strafantrag stellen, ist noch offen.

Polizeipräsidium Westpfalz