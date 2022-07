Kaiserslautern – Von Einbrechern geweckt

Kaiserslautern – Während ein 42-Jähriger schlief, machten sich mutmaßliche Einbrecher an einem Fenster seiner Wohnung zu schaffen.

Am frühen Sonntagmorgen schreckte in der Rosenstraße ein 42-Jähriger aus seinem Schlaf hoch, Geräusche aus dem Wohnzimmer ließen ihn wach werden. Er schaute nach und entdeckte zwei Männer, die gegen das gekippte Fenster polterten. Die Verdächtigen – auf frischer Tat ertappt – gaben Fersengeld. Der 42-Jährige nahm die Verfolgung auf. Er beobachtete, wie einer der Männer in einen Kleinwagen älteren Baujahrs stieg und in dem Pkw davonfuhr.

Offensichtlich hatten in dem Fahrzeug andere Personen auf den Mann gewartet. Bei dem Wagen könnte es sich um einen dunkelblauen oder schwarzen Ford Fiesta mit Kaiserslauterer Nummernschild handeln. Polizeistreifen fahndeten nach dem Auto, konnten das Fahrzeug beziehungsweise dessen Insassen allerdings nicht mehr aufspüren.

Von einem der mutmaßlichen Einbrecher ist bekannt, dass er etwa 18 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß sein könnte. Er ist von schlanker Statur und hat dunkelbraune, auffällig lockig hochfrisierte Haare. Der Mann war unter anderem mit einem dunklen, langärmligen Oberteil bekleidet. Der andere Verdächtige trug ein helles Oberteil mit langen Ärmeln.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts eines versuchten Einbruchdiebstahls und bittet um Hinweise: Wer hat die Verdächtigen im Bereich der Rosenstraße gesehen? Wem ist der Kleinwagen aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Polizeipräsidium Westpfalz