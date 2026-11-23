Klimakonferenz COP31 geht enttäuschend zu Ende – Antalya, 22.11.2026: Die Klimakonferenz COP31 hat laut WWF auf die wichtigsten Fragen der Zeit keine Antworten gefunden und Verantwortung auf die Zukunft geschoben. Die Staatengemeinschaft hat es nicht geschafft, längst Beschlossenes voranzutreiben und den Anforderungen aus der Klimakrise gerecht zu werden. Weder die Abkehr von Fossilen noch die erarbeiteten Roadmaps dazu und zur Entwaldung sowie zur Finanzierung haben es in finale Abschlussdokumente geschafft – obwohl all dies nun in die Umsetzung gebracht werden müsste.
„Kohle, Öl und Gas kosten uns unsere Lebensgrundlagen, unsere Sicherheit, unsere langfristige Wirtschaftsfähigkeit – und dennoch wird der Ausstieg nach wie vor mit aller Vehemenz einiger weniger blockiert. Das enttäuschende Ergebnis dieser COP liegt insbesondere an der schwachen Führung der Präsidentschaft, aber auch Ländern und Ländergruppen wie der EU, die sich noch vor Beginn der Konferenz insbesondere bei Finanzierungsfragen so hart positioniert hat, dass die für die multilaterale Zusammenarbeit so wichtige Kompromiss- und Konsensfähigkeit nicht zum Zuge kommen konnte“, sagt Fentje Jacobsen, Klimachefin vom WWF Deutschland.
Wichtige Stränge zur CO2-Minderung konnten in Antalya nicht ausreichend Schlagkraft entwickeln. Zur Weiterführung des Mitigation Work Programmes wurde keine Einigung erzielt, ein weiterer Baustein für die Emissionsreduktion fehlt so erst einmal. Das Programm soll zwar auf der nächsten Konferenz zum Paris-Abkommen wieder behandelt werden – das hält die Tür zumindest offen. Es bedeutet aber auch ein weiteres Jahr ohne klare politische Orientierung, wie die Umsetzung der Emissionsminderungen beschleunigt werden soll.
Mögliches positives Signal in Richtung Umsetzung kam von Initiativen jenseits der Verhandlungen, etwa durch nationale Roadmaps zum Ausstieg aus Fossilen und dem Push für Elektrifizierung. Allerdings muss diese erneuerbar sein, nicht technologieoffen, denn das birgt erhebliches Risiko: „Der Einsatz von Fossilen für die Stromerzeugung und Elektrifizierung ist wie eine Vitaminpille mit Gift zu versetzen“, sagt Jacobsen.
Enttäuschend ist die Lage auch bei der Klimafinanzierung. Bei der COP31 haben die Industrieländer, einschließlich Deutschland nicht gezeigt, wie sie dazu beitragen werden, das bestehende 300 Mrd. Ziel bis 2035 zu erreichen. Die mageren Beiträge zu den multilateralen Klimafonds kosten Vertrauen, dass bestehende Versprechen eingehalten werden und Geld tatsächlich fließen wird.
Bei der Anpassungsfinanzierung gab es weder bedeutende neue finanzielle Zusagen noch wirksame Fortschritte bei der Umsetzung der vereinbarten Verdreifachung der Anpassungsfinanzierung bis 2035. In einer Zeit, in der die Klimakrise längst Leben kostet, Existenzen zerstört und ganze Volkswirtschaften unter Druck setzt, ist dieses Ausbleiben von Fortschritten bei der Anpassungsfinanzierung mehr als eine verpasste Chance. Für viele der am stärksten betroffenen Länder ist es ein Signal, dass ihre dringendsten Bedürfnisse erneut an den Rand gedrängt wurden. Viele Fragen sind offengeblieben und müssen nun in Addis Abeba bei der COP32 beantwortet werden.
„Die Rolle der EU in Finanzierungsfragen ist höchst problematisch. Dabei ist sie lang genug im Spiel, um zu wissen, dass nur ein Entgegenkommen bei der Finanzierung wiederum andere Blockaden etwa bei der Minderung löst“, so Jacobsen. „Der doppelten Präsidentschaft ist es nicht gelungen, hier von Anfang an stärker hereinzugehen und guten Konsens im Sinne des Klimas und der Menschen zu erwirken.“
Ein Lichtblick: der starke Fokus dieser COP auf den Zusammenhang von Klimaschutz und Meeren. „Die Meere sind eine Säule unseres Klimasystems. Sie haben einen großen Teil der CO2-Emissionen aufgenommen und die Erderhitzung abgemildert – aber sie sind an ihrer Belastungsgrenze. Ohne ernsthafte Emissionsminderung können auch die Meere nicht geschützt werden”, so Jacobsen.
„Antalya verschiebt die Probleme auf die nächsten Konferenzen, dabei fehlt uns dafür die Zeit angesichts der verheerenden Schäden, die die Klimakrise überall auf der Welt bereits anrichtet. Jetzt wird es darum gehen, dass auch auf separaten Wegen wie dem Santa-Marta-Prozess zum Ausstieg aus Fossilen die willigen Nationen weiter vorangehen. Am Ende steht die Hoffnung, dass der Überlebenswille letztendlich vernünftige Entscheidungen produzieren muss. Die Ergebnisse aus Antalya bringen zwar keine ausreichenden Fortschritte für den Klimaschutz, aber Klimaschutz wird dennoch weitergehen.“
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Text: WWF Deutschland