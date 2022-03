Koblenz – Benefizkonzert am 19.03.2022 zu Gunsten ukrainischer Flüchtlingskinder, die in Koblenz aktuell Zuflucht gefunden haben.

Wann? Samstag, 19. März 2022, 15:00 und 18:00 Uhr

Wo? Citykirche Koblenz, Am Jesuitenplatz

Veranstalter: Friedenskinder e. V. in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz

Künstler: Nikolai Studenikin, Master of Music Gitarre

Eintritt: 10 Euro (Der Eintritt kommt zu 100 Prozent ukrainischen Kindern in Koblenz zugute)

Anmeldung: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Krieg in der Ukraine ist Anlass für ein Benefiz-Doppelkonzert zu Gunsten ukrainischer Kinder, die derzeit in Koblenz eine Zuflucht finden. Der in Köln wohnhafte ukrainische Gitarrist Nikolai Studenikin, der sich bereits in den ersten Tagen nach Beginn der Kämpfe für die Unterstützung von Kriegsopfern engagiert hat, wird am kommenden Samstag zwei Benefiz-Konzerte spielen. Mit Unterstützung des Kultur- und Schulverwaltungsamts laden die Friedenskinder in die Citykirche am Jesuitenplatz in Koblenz ein. Der Eintritt von 10 Euro kommt ausschließlich den ukrainischen Kindern in Koblenz zugute.

PD Dr. Margit Theis-Scholz, die als Dezernentin für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen hat, zeigt sich vom vielfältigen Engagement in der Stadt beeindruckt: „Es tut bei all dem Schrecken wieder einmal gut zu spüren, dass die Solidarität der Menschen keine Grenzen kennt. Wir möchten dieses Engagement von Seiten der Stadt so gut wie möglich unterstützen.“ Die Stadt Koblenz plane daher für das Konzert die im vergangenen Jahr gegossene „Peace-Bell“ in der Citykirche aufzustellen, deren Einsatz mit Kriegsausbruch in der Ukraine dramatische an Bedeutung gewonnen habe.

Stadt Koblenz