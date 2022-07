Koblenz – DONNERSTAGSVORTRAG: „Das Flow-Prinzip – wie wir lieben was wir tun“

Koblenz – Seit vielen Jahren bieten Gleichstellungsstelle und StadtBibliothek Koblenz an jedem Donnerstag im Juli und August interessante und abwechslungsreiche Vorträge an – so auch in diesem Jahr.

Am 14. Juli 2022 ist die Psychologin und Moderatorin Beatrix Sieben zu Gast in der StadtBibliothek. In ihrem DONNERSTAGSVORTRAG geht es um „Das Flow-Prinzip – wie wir lieben was wir tun“.

Eigene Potenziale ausschöpfen

Im Flow zu sein, beschreibt einen mentalen Zustand der völligen Hingabe und des gänzlichen Aufgehens in einer Tätigkeit. Menschen im Flow überzeugen dadurch, dass sie energetisch und beschwingt sind, selbst bei großen Anstrengungen. Dies zeigt sich im beruflichen Kontext, im Sport und in der Freizeit.

Der Impulsvortrag zeigt auf, wie das Flow-Prinzip funktioniert und wie Sie es anwenden können, damit mehr Freude, Spaß und Glück in ihrem Alltag spürbar werden.

Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der StadtBibliothek Koblenz im Forum Confluentes. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass nach Vortragsbeginn kein Zutritt mehr möglich ist. Das Platzkontingent ist begrenzt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der StadtBibliothek für 4 Euro zu erwerben.

Ausführliche Informationen zu diesem und allen anderen DONNERSTAGSVORTRÄGEN finden Sie im Internet unter www.frauen.koblenz.de und www.stb.koblenz.de. Gerne können Sie sich mit Ihren Fragen auch direkt an die Gleichstellungsstelle wenden: Telefon 0261/ 129 1051 oder E-Mail gleichstellungsstelle@stadt.koblenz.de

