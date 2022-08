Koblenz – DONNERSTAGSVORTRAG: „Finde Halt in dir 2.0 – Impulse für turbulente Zeiten“

Koblenz – DONNERSTAGSVORTRAG: Seit vielen Jahren bieten Gleichstellungsstelle und StadtBibliothek Koblenz an jedem Donnerstag im Juli und August interessante und abwechslungsreiche Vorträge an – so auch in diesem Jahr.

Am 11. August 2022 ist die Systemische Mindset-Coachin Alexandra Matzke zu Gast in der StadtBibliothek. In ihrem DONNERSTAGSVORTRAG geht es um „Finde Halt in dir 2.0 – Impulse für turbulente Zeiten“.

Im Vortrag geht es darum, wie wir es auch in turbulenten Zeiten schaffen, Ruhe zu bewahren, im Vertrauen mit uns zu sein und unsere Selbstwirksamkeit zu entwickeln.

Damit kennt sich Alexandra Matzke aus – nach mehreren Schicksalsschlägen hat sie es geschafft, Stärke daraus zu gewinnen.

Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der StadtBibliothek Koblenz im Forum Confluentes. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass nach Vortragsbeginn kein Zutritt mehr möglich ist. Das Platzkontingent ist begrenzt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der StadtBibliothek für 4 Euro zu erwerben.

Ausführliche Informationen zu diesem und allen anderen DONNERSTAGSVORTRÄGEN finden Sie im Internet unter www.frauen.koblenz.de und www.stb.koblenz.de. Gerne können Sie sich mit Ihren Fragen auch direkt an die Gleichstellungsstelle wenden: Telefon 0261/ 129 1051 oder E-Mail gleichstellungsstelle@stadt.koblenz.de

Stadt Koblenz