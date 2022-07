Koblenz – DONNERSTAGSVORTRAG: Sexualisierte Gewalt und behinderte Frauen

Frauen mit Behinderung brauchen Sichtbarkeit

Koblenz – Seit vielen Jahren bieten Gleichstellungsstelle und StadtBibliothek Koblenz an jedem Donnerstag im Juli und August interessante und abwechslungsreiche Vorträge an – so auch in diesem Jahr.

Am 4. August 2022 sind die Sozialpädagogin Katja Alekseev und die Diplom-Pädagogin Jaqueline Bröhl zu Gast in der StadtBibliothek. In ihrem DONNERSTAGSVORTRAG geht es um „Sexualisierte Gewalt und behinderte Frauen – Frauen mit Behinderung brauchen Sichtbarkeit“.

Der Fakt, dass behinderte Frauen in unserer Gesellschaft dreimal häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind, als Frauen ohne Behinderung, ist der einen oder anderen Person vielleicht bekannt.

Aber woran liegt das? Frauen mit Behinderung werden auf mehreren Ebenen diskriminiert.

Behinderten Frauen ist es möglich sich zu schützen, aber dafür brauchen Sie die Unterstützung von Allies (Verbündete). Warum sexualisierte Gewalt gegen behinderte Frauen alle Menschen in unserer Gesellschaft etwas angeht, erfahren Sie in dem Vortrag des Frauennotrufs Koblenz.

Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der StadtBibliothek Koblenz im Forum Confluentes. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass nach Vortragsbeginn kein Zutritt mehr möglich ist. Das Platzkontingent ist begrenzt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der StadtBibliothek für 4 Euro zu erwerben.

Ausführliche Informationen zu diesem und allen anderen DONNERSTAGSVORTRÄGEN finden Sie im Internet unter www.frauen.koblenz.de und www.stb.koblenz.de. Gerne können Sie sich mit Ihren Fragen auch direkt an die Gleichstellungsstelle wenden: Telefon 0261/ 129 1051 oder E-Mail gleichstellungsstelle@stadt.koblenz.de

Stadt Koblenz