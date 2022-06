Koblenz – Hinweis auf Demozug durch die Stadt am Samstag

Posted in

Koblenz – Am morgigen Samstag, 11. Juni, findet ein Aufzug unter dem Motto: „Gegen Knast, Krieg und Krise“ statt. Um 15.00 Uhr beginnt die Auftaktkundgebung am Reichenspergerplatz. Anschließend startet der Aufzug über die Karmeliterstraße, Rheinstraße, Firmungstraße, Kornpfortstraße, Auf der Danne, Florinsmarkt, Burgstraße, Paradies, Münzplatz, Münzstraße, Marktstraße, Am Plan, Entenpfuhl, Görgenstraße, Viktoriastraße, Hohenzollernstraße, Rizzastraße, Kardinal-Krementz-Straße, Waisenhausstraße, Beatusstraße, Simmerner Straße, zur Zufahrt der Justizvollzugsanstalt.

Sie soll gegen 17:00 Uhr erreicht sein und es erfolgt die Abschlusskundgebung, die gegen 18:00 Uhr beendet sein soll.

Stadt Koblenz