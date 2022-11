Koblenz – Hinweis auf zwei Demonstrationen am morgigen Samstag

Am morgigen Samstag, 26. November, finden zwei Demonstrationszüge in Koblenz statt.

Koblenz – Die Demo mit dem Thema „Sympathie, Solidarität, Unterstützung“ findet ab 13:30 Uhr auf der Spiegelfläche am Hauptbahnhof statt. Nach einer kurzen Auftaktkundgebung startet der Aufzug gegen 14:00 Uhr ausgehend von der Spiegelfläche HBF Koblenz über den Bahnhofsvorplatz in die Bahnhofstraße, Hohenstaufenstraße, Hohenzollernstraße, Markenbildchenweg in die Mainzer Straße über Am Mainzer Tor zur Neustadt zum Kurfürstlichen Schloss Koblenz.

Gegen 15:00 Uhr sollte der Vorplatz des Kurfürstlichen Schlosses erreicht sein. Hier erfolgt die Abschlusskundgebung. Gegen 16:30 Uhr löst sich die Versammlung auf.

Die zweite Versammlung mit dem Thema „Genug ist Genug! Koblenz“ nimmt ab 14:50 Uhr ihren Anfang ebenfalls auf der Spiegelfläche am Hauptbahnhof. Nach der Auftaktkundgebung startet der Aufzug gegen 15:15 Uhr ausgehend von der Spiegelfläche des Hauptbahnhofs auf den Bahnhofplatz, Markenbildchenweg, Hohenzollernstraße, den Friedrich-Ebert-Ring querend, Viktoriastraße, Stegemannstraße, Löhrrondell, Schlossstraße (mit einer Zwischenkundgebung), Viktoriastraße, Görgenstraße (mit Zwischenkundgebung). Anschließend zieht der Aufzug weiter über die Clemensstraße, zum Clemensplatz. Hier erfolgt eine Abschlusskundgebung und gegen 19:00 Uhrlöst sich die Versammlung auf.

