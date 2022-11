Koblenz – Kind in der Kurfürtstenstraße von PKW erfasst

Koblenz – Am Donnerstag, den 24.11.2022 gegen 16:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Kind auf einem Kinderfahrrad auf der Kurfürstenstraße an der Kreuzung zur Johannes-Müller-Straße in Koblenz.

Aufgrund dort geparkter Fahrzeuge sah der Fahrer des Pkw das Kind, das mit seinem Kinderfahrrad unvermittelt auf die Straße fuhr, zu spät. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung erfasste er das Kind, das von seinem Kinderfahrrad fiel.

Der verständigte Rettungswagen konnte jedoch keine sichtbaren Verletzungen bei dem Kind feststellen. Gemeinsam mit seiner Oma wurde es trotzdem zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Mutter des Kindes wurde durch die eingesetzten Kräfte über den Vorfall informiert.

Polizei Koblenz