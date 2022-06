Koblenz – Koblenzer Impfzentrum passt Öffnungszeiten im Juni an

Koblenz – Das Landesimpfzentrum Koblenz bietet auch im Juni weiterhin Corona-Schutzimpfungen an. An insgesamt zwölf Tagen besteht die Möglichkeit, in der Einrichtung in der Straße Im Metternicher Feld 18 vorbeizuschauen, und sich gegen Corona impfen zu lassen.

Impfen lassen kann sich hier jeder ohne oder mit Termin ab 5 Jahren. Wer einen festen Termin zugeteilt bekommen möchte, der kann sich hierfür entweder über das Online-Terminbuchungsportal des Landes Rheinland-Pfalz, www.impftermin.rlp.de, oder über die Telefon-Hotline 0800/5758100 (Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr) registrieren.

Geimpft werden die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer sowie Moderna ab 5 Jahren und der proteinbasierte Impfstoff Novavax ab 18 Jahren nach den geltenden Kriterien der Ständigen Impfkommission. Im Juni besteht an folgenden Tagen für eine Corona-Schutzimpfungen im Koblenzer Landesimpfzentrum:

• Mittwoch, 1. Juni, 11 bis 18.30 Uhr

• Donnerstag, 2. Juni, 9 bis 14.30 Uhr

• Dienstag, 7. Juni, 9 bis 14.30 Uhr

• Mittwoch 8. Juni, 11 bis 18.30 Uhr

• Donnerstag, 9. Juni, 9 bis 14.30 Uhr

• Montag, 13. Juni, 9 bis 14.30 Uhr

• Dienstag, 14.Juni, 11 bis 18.30 Uhr

• Dienstag, 21. Juni, 9 bis 14.30 Uhr

• Mittwoch, 22. Juni, 11 bis 18.30 Uhr

• Donnerstag, 23. Juni, 9 bis 14.30 Uhr

• Dienstag, 28. Juni, 9 bis 14.30 Uhr

• Mittwoch, 29. Juni, 11 bis 18.30 Uhr

***

Stadt Koblenz