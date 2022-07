Koblenz – Koblenzer Tourist-Info jetzt auch RegioMark-Ausgabestelle

Stadt Koblenz unterstützt regionales Zahlungsmittel

Koblenz – Seit über acht Jahren ist nun bereits das regionale Zahlungsmittel „RegioMark RheinMosel“ in und um Koblenz im Umlauf. 114 Betriebe aus den verschiedensten Branchen akzeptieren zurzeit die Regioscheine mit ihren regionalen Motiven. An diversen Ausgabestellen können interessierte Bürgerinnen und Bürger das regionale Zahlungsmittel erwerben. Seit wenigen Tagen gehört nunmehr auch die Tourist-Information der Stadt Koblenz im Forum Confluentes dazu.

Oberbürgermeister David Langner war vor Ort einer der ersten, der dort die RegioMark-Scheine im Umtauschwert 1:1 gegen Euro erhalten hat. Der Koblenzer Stadtchef hob dabei die Bedeutung dieses in Rheinland-Pfalz einmaligen Konzepts hervor: „Die RegioMark verbleibt in der Region und leistet damit einen Beitrag nicht nur zur Regionalität, sondern stellt damit auch eine wichtige Komponente fair gehandelter Produkte und Dienstleistungen dar, was ein wichtiger Aspekt für die Fair Trade Stadt Koblenz ist. Gerade die heimischen Betriebe schaffen eine Vertrauensbasis zu ihren Kunden und bieten darüber hinaus eine Vielzahl an Arbeits- und Ausbildungsplätzen.“

Das Regiogeld zirkuliert ausschließlich in der Region in und um Koblenz und fördert damit den regionalen Wirtschaftskreislauf. Es dient als reines Tauschmittel und nicht als Spekulationsobjekt. „Wir wollen damit das Bewusstsein anregen für den wichtigen Stellenwert des regionalen Konsums“, sagt Walter Grambusch als Vorsitzender des Regioverein Koblenz, der das Zahlungsmittel verwaltet.

Mit dem Regiogeldprojekt werden ebenfalls soziale und kulturelle Initiativen vor Ort unterstützt. Bei den zahlreichen Ausgabestellen können die Konsumenten bei jedem Tauschvorgang eine dieser Initiativen benennen, die sie gerne gefördert sehen möchten. „Der Konsument bestimmt damit die Verteilung der Fördergelder, was ein wichtiger demokratischer und transparenter Prozess ist“, so Walter Grambusch.

Mehr Informationen zur RegioMark Rhein-Mosel deren Ausgabestellen und zum Regioverein Koblenz finden sich im Internet unter www.regiovereinkoblenz.de

Stadt Koblenz