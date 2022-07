Koblenz – koveb: Fahrkarten für Schülerinnen und Schüler frühzeitig besorgen

Erstellt in

Koblenz – koveb: (21.07.2022) Fahrkarten für SchülerInnen rechtzeitig besorgen Fahrscheine für das neue Schuljahr schon jetzt bei der koveb erwerben

Die koveb wünscht ihren Fahrgästen schöne Sommerferien und rät für einen entspannten Einstieg in das neue Schuljahr: Fahrscheine für Schülerinnen und Schüler sollten nicht erst am Ende der Ferien gekauft werde. So kann man unnötige Wartezeiten vermeiden. Alle Schulfahrscheine können bereits jetzt im Businformationszentrum der koveb erworben werden und benötigte Unterlagen auf www.koveb.de/fahrkarten-tarife heruntergeladen werden.

Schülerwochenkarten und Schülermonatskarten:

Diese sind nur gültig mit einer Schülerkundenkarte. Diese ist gegen Vorlage einer ausgefüllten Ausbildungsbescheinigung im Bus-Infozentrum Löhr-Center erhältlich.

Schülermonatskarte im Abo:

Die Schülermonatskarte im Jahresabo ist noch günstiger als die reguläre Schülermonatskarte. Sie ist nicht übertragbar, gilt aber auch in den Ferien. Den Antrag kann man als PDF herunterladen und zusammen mit der Bescheinigung der Ausbildungsstätte per E-Mail an die koveb senden.

Schüler-Plus-Ticket:

Es ist die ideale Ergänzung zur Schülerwochen- bzw. Schülermonatskarte. Gültig für SchülerInnen, Auszubildende und Studenten (bis 27 Jahre) im gesamten VRM-Gebiet auf allen Nahverkehrsstrecken ab 14:00 Uhr (an schulfreien Tagen in RLP ganztägig) Das Schüler-Plus-Ticket ist im Bus-Infozentrum Löhr-Center gegen Vorlage einer ausgefüllten Bescheinigung der Ausbildungsstätte erhältlich.

Weitere Informationen unter www.koveb.de/fahrkarten-tarife.

Stadt Koblenz