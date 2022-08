Koblenz – Mit dem Bus zu „Rhein in Flammen“ 2022

Erstellt in

Koblenz – Das Feuerwerk an „Rhein in Flammen“, am 13. August, genießen – ganz ohne Stress und Parkplatzsuche.

Das ermöglicht die koveb mit ihren Buslinien in und um Koblenz. Ab 21:00 Uhr werden mehr Busse auf den regulären Linien eingesetzt.

Zusätzlich wird es mehr Nachtbusse geben, die die Besucher nach dem Spektakel auch wieder sicher nach Hause zurückbringen. Im Auftrag der Koblenz-Touristik wird darüber hinaus ein Shuttle-Service von den P+R-Parkplätzen eingerichtet, der kostenfrei genutzt werden kann.

P+R von den Parkplätzen mit dem roten Punkt

Wer mit dem Auto anreist, kann von den Parkplätzen, die mit einem roten Punkt auf den Verkehrsschildern gekennzeichnet sind, mit Pendelbussen ins Koblenzer Zentrum fahren.

Route 1: P1: Winninger Straße (Metternich) – P2: Kurt-Schumacher-Brücke (Moselweiß) – P3: Peter-Klöckner-Straße (Rauental) – P4: Ludwig-Erhard-Straße (Rauental) – Bf Stadtmitte/Löhr-Center (Steig B)

Route 2: P5: Hochschule Karthause, B 327 – Christuskirche (Fahrtrichtung Zentralplatz)

Die Busse fahren von 17:00 Uhr bis 1:00 Uhr circa alle 15 Minuten zum Koblenzer Zentrum und zurück. Die Fahrt mit den P+R-Bussen ist kostenlos.

Linienbusse der koveb zur Anreise

Es gilt der Samstagsfahrplan mit verstärktem Wageneinsatz ab ca. 21:00 Uhr. Auf allen Linien, die samstags angeboten werden, gibt es einen 30-Minuten-Takt bis ca. 23:00 Uhr mit Ankunft im Koblenzer Zentrum.

Die Busse der Linie 2/12 fahren in Wallersheim wegen einer verkehrlichen Einschränkung im Kammertsweg ab ca. 17:00 Uhr nur noch bis zur Haltestelle „Messeplatz Wallersheim“.

koveb-Nachtbusse für die Rückfahrten

Abfahrtzeiten der nachfolgenden koveb-Nachtbusse ab Zentralplatz/Forum

23:30 – 23:45* – 24:00* – 0:30 – 1:00* – 1:30 – 2:00* – 2:30 – 3:00* – 3:30

* Zusatzfahrten Rhein in Flammen

Linie Richtung Bussteig

N2 KO-Zentrum – Goldgrube – Karthause D

N3 KO-Zentrum – Lützel – Metternich – Güls – Rauental A

N5 KO-Zentrum – Pfaffendorf – Horchheim – Asterstein E

N6 KO-Zentrum – Rauental – Moselweiß K

N7 KO-Zentrum – Lützel – Neuendorf – Wallersheim – Kesselheim A

8 KO-Zentrum – Ehrenbreitstein – Vallendar – Bendorf – Sayn G

N9 KO-Zentrum – Ehrenbreitstein – Arzheim – Arenberg – Immendorf G

Sonderfahrzeiten Festungsaufzug Ehrenbreitstein

12.8. bis 1:00 Uhr, 13.8. bis 5:00 Uhr (Unterbrechung der Fahrzeit während des Feuerwerks von ca. 22:30 Uhr bis ca. 0:00 Uhr), 14.8. bis 1:00 Uhr.

Stadt Koblenz