Koblenz – Am 03. September 2022 findet in der Zeit von 19.00 Uhr bis 01.00 Uhr die Museumsnacht Koblenz statt. 22 Museen, Galerien und Ateliers öffnen in dieser Zeit ihre Türen.

Die Derzernentin für Bildung und Kultur Dr. Margit Theis-Scholz hat heute im Mittelrhein-Museum mit einigen teilnehmenden Akteur:innen das Programm der diesjährigen Museumsnacht vorgestellt.

Stadt Koblenz