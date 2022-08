Koblenz – Orchesterfreizeit der Musikschule der Stadt Koblenz in der Landesmusikakademie

Koblenz – Dank der Bundesförderung „Aufholpaket Kulturelle Bildung 2022“ konnte die Musikschule der Stadt Koblenz nach langer Zeit wieder eine Orchesterfreizeit durchführen.

So trafen sich im Juli über 50 Teilnehmende und Lehrkräfte zu einer intensiven Probenphase in der Landesakademie Rheinland-Pfalz in Engers. Eingeladen zu diesem Projekt waren die Mitglieder des Sinfonieorchesters und das Ensemble der Jungen Streicher sowie interessierte Jugendliche, die bisher noch in keinem Ensemble mitspielen.

Unter der Leitung von Dorothea Buchwald nahm man als Hauptwerk die Einstudierung aller 4 Sätze einer Bearbeitung von Dvoraks „Sinfonie aus der neuen Welt“ in Angriff. Das Nachwuchsensemble der Jungen Streicher, Leitung Ruta Hazzan, beschäftigte sich mit einem eigenständigen Programm, wurde aber mit Schostakowitschs Walzer Nr. 2 erstmals mit dem Sinfonieorchester zusammengeführt.

Die intensive musikalische Arbeit in den Registerproben erfolgte durch Lehrkräfte der Musikschule, die den Teilnehmenden mit Tipps und guten Ratschlägen bei der Einstudierung der anspruchsvollen Noten helfen konnten und somit das Gesamtergebnis in kurzer Zeit deutlich verbesserten. In der gemeinsamen freien Zeit lernten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer näher kennen, schlossen Freundschaften und entwickelten ein Gruppengefühl, das auch dem musikalischen Ziel förderlich war.

Im Ergebnis begeisterten die jungen Musikerinnen und Musiker mit einem beeindruckenden Abschlusskonzert und vermittelten ihren Familien die Freude über ein Wochenende mit viel Musik und schönen persönlichen Begegnungen.

Das Sinfonieorchester wird Teile des Konzertprogrammes am Sonntag, 2. Oktober 11 Uhr noch einmal zur Aufführung bringen. Anlass ist das Konzert mit Geförderten der Gertrud-Bienko-Stiftung im Görreshaus Koblenz.

Stadt Koblenz