Koblenz – Partizipation im Fokus

Koblenz – Im Rahmen der Jahrestagung 2022 der Allianz Vielfältige Demokratie unter dem Motto „Beteiligung.Macht.Zukunft.“ am 23. Juni in der Mainzer Staatskanzlei nahm die Dezernentin für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz Dr. Margit Theis-Scholz an einer Talkrunde mit Mitgliedern des Bündnisses aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Medien teil. Der gesamte Abend war dem Schwerpunkt „Partizipation lernen. Jugend beteiligen.“ gewidmet, einem Handlungsfeld, dem sich das Dezernat für Bildung und Kultur seit vielen Jahren engagiert annimmt. „Als ‚Partnerschaft für Demokratie Koblenz‘ im Rahmen des Bundesprogramms ‚Demokratie leben!‘ konnten wir in den vergangenen Jahren viele Initiativen anstoßen und unterstützen, bei der Teilhabechancen von Jugendlichen immer eine besondere Rolle einnehmen“, erklärte Theis-Scholz und bekräftigte: „Diesen Weg werden wir als Stadtverwaltung intensiv weiterverfolgen.“

Informationen zur lokalen „Partnerschaft für Demokratie“ unter: www.demokratie-koblenz.de

Stadt Koblenz