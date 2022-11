Koblenz – Rausch im Auto ausgepennt

Koblenz – Am Donnerstag, den 24.11.2022 gegen 14:30 Uhr wurde der Leitstelle Koblenz eine bewusstlose, möglicherweise sogar verstorbene Person in einem verschlossenen Pkw mit laufendem Motor gemeldet.

Der PKW konnte durch die eingesetzten Kräfte der Polizei Koblenz in unmittelbarer Umgebung in einem Waldweg am Remstecken festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass die im Pkw befindliche Person lediglich dort geschlafen hatte, sodass der verständigte Rettungsdienst und die Feuerwehr den Einsatz beenden konnten. Durch die Polizeikräfte vor Ort konnte jedoch eine starke Alkoholisierung mit einem Wert von 1,28 Promille festgestellt werden.

Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und Fahrzeugschlüssel sowie Führerschein präventiv sichergestellt.